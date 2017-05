Ballroom 2017: c'è Little Louie Vega

Il 12 maggio a BALLROOM è la volta del ritorno di una leggenda vivente: fondatore dei Masters At Work e in prima linea sui dancefloor di mezzo pianeta dal lontano 1990, signore e signori, ecco a voi Little Louie Vega!

LITTLE LOUIE VEGA. Masters At Work è una sigla nei confronti della quale qualsiasi appassionato di house e dance non può che provare autentica venerazione. Little Louie Vega la fonda assieme a Kenny “Dope” Gonzales nel 1990, dopo un’infanzia nel Bronx passata ad ascoltare hip hop, musica latinoamericana e funk. Figlio di un appassionato di jazz e nipote di una celebrità della musica portoricana come Héctor Lavoe, Little Louie Vega da sempre fa confluire tante e tali ispirazioni in uno stile tra i più influenti della storia della house, sia come producer in studio che ai piatti come dj, sia da solo che in coppia con Gonzales. Il suo ultimo album in proprio si chiama Louie Vega Starring…XXVIII e nel 2016 è stato prontamente premiato con il Grammy per il miglior disco di musica elettronica e dance.