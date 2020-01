Lisistrata al Teatro Casaletto

Nelle serali di febbraio 22, 23,28, 29 e nella pomeridiana di domenica 1 marzo sarà in scena al Teatro Casaletto di Roma, "Lisistrata".

L'esilarante commedia di Aristofane, racconta la storia di una donna, Lisistrata, pronta a sacrificare il proprio piacere coniugale e quello delle altre donne greche, per convincere gli uomini ad una pace duratura. Un vero e proprio "sciopero del sesso", una guerra contro la violenza e la supremazia.

Se tutte le donne si rifiuteranno di concedersi, gli uomini finiranno per impazzire e allora, sedotti e non accontentati, dovranno abbassare le armi e porre fine alla violenza ed ai sanguinosi conflitti.

Il successo della loro strategia sarà dato proprio dalla combinazione di pazienza ed intuizione, qualità da sempre innate nelle donne.

... chissà che non diventi un valido suggerimento per il futuro ...

Risate assicurate.

La regia è curata da Erika D’Errico con la collaborazione di Nadia Fazio.

Nel cast compaiono volti storici della Compagnia Tris d’Arte come Federica Santò (Lisistrata) e Loredana Ferraro (Vincibella).

Daniele Secci (il Commissario) e Carlo Vaccaro (Strimidoro) interpretano una esilarante quanto improbabile coppia di cattivissimi oppositori.

Completano il cast nuove e vecchie conoscenze della compagnia: Le cantanti ed attrici Sonia Russino (Mirrina), Lara Ravazzolo (Lampetta) e Marzia Mencarelli (Scitinia).

La scenografia è curata da Vincenzo Russino, mentre le musiche, l’audio e le luci sono a cura di Andrea Pilato ed Erika d’Errico .

Trucco affidato a Letizia Antimucci. Acconciature di Eleonora Pelliccioni.

Va aggiunto che i proventi dello spettacolo di venerdì 28 febbraio saranno devoluti in beneficenza alla Associazione Energy Family Project per il loro impegno sociale a sostegno delle famiglie.

Teatro Casaletto - Via del Casaletto 691- 00151 Roma.

Sabato 22 febbraio ore 20.30

Domenica 23 febbraio ore 21.30

Venerdì 28 febbraio ore 20.30

Sabato 29 febbraio ore 20.30

Domenica 1 marzo ore 18.00

Per info: info@trisdarte.it – Cell. 347.5419577 (solo prenotazioni WhatsApp)

Gallery