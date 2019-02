"Lisetta Carmi. La bellezza della verità", presentazione del libro al Museo di Roma in Trastevere

Venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 17.00, sarà presentato, nella Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere, il libro LISETTA CARMI | LA BELLEZZA DELLA VERITA’, in occasione della mostra 'Lisetta Carmi. La bellezza della verità', promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Conversazione su Lisetta Carmi al Museo di Roma in Trastevere

Il grande successo di pubblico che finora ha riscosso la mostra dedicata a Lisetta Carmi – più di 16.000 visitatori – permetterà di introdurre più criticamente la figura della fotografa in un contesto culturale composto da illustri personalità del mondo della fotografia e del giornalismo. Con il coordinamento di Renata Ferri (caporedattore e photo editor di Io Donna), Giovanna Calvenzi (storica della fotografia contemporanea), Giovanni Battista Martini (curatore della mostra), Silvana Bonfili (curatrice storica dell’arte del Museo di Roma in Trastevere), Claudio Corrivetti (Direttore della casa editrice di fotografia Postcart), si darà vita a una conversazione su Lisetta Carmi ripercorrendo le più importanti tappe della sua opera fotografica esposta in 170 scatti al Museo di Roma in Trastevere fino al 3 marzo 2019.

La conversazione prenderà spunto dal libro-catalogo, a cura di G.B. Martini, pubblicato da Edizioni Postcart© 2018, composto da quattro volumi inclusi in un box: Volume 1 – Lisetta Carmi/La Bellezza della Verità (include intervista, biografia, i testi di G.B. Martini e di Silvana Bonfili); Volume 2 – I Travestiti; Volume 3 – Metropolitain; Volume 4 – Sicilia, in cui la grande personalità espressiva e la straordinaria vicenda umana della donna si coniugano con il suo percorso estetico.

Al termine sarà proiettato un video – saluto di Lisetta Carmi girato da Giovanna Calvenzi a Cisternino appositamente per l’incontro in programma al Museo di Roma in Trastevere. Partecipazione libera all’incontro fino a esaurimento posti della Sala Multimediale.