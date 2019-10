Linux Day 2019

Sabato 26 Ottobre torna la principale manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione, ed anche quest’anno ad ospitare l’edizione romana dell’evento sarà la Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata.



Il Linux Day è l’evento nazionale dedicato a tutti coloro che sposano la filosofia di GNU/Linux, del Software Libero ed Open Source e, in generale, a tutti i curiosi di questo mondo.



Per l’intera giornata di Sabato 26 Ottobre, dalle ore 9.00 alle 18.00 , sarà possibile entrare a far parte di questo mondo, sperimentando in prima persona e approfondire il tema dell’evento.