Lino Patruno & his Blue Four a Villa Celimontana

Domenica 10 Settembre presso Villa Celimontana Lino Patruno & his blue four



Lino Patruno incontrò Joe Venuti negli anni'70 e con lui incise 2 LP oltre a suonare in concerto e nei vari Festival del Jazz italiani (Pescara. Verona, Genova, Milano).

Joe Venuti, che era di origine siciliana,negli anni '20 suonava con il chitarrista Eddie Lang (il cui vero nome era Salvatore Massaro e i cui genitori erano molisani) con il quale formò un duo che divenne celebre nel panorama musicale di quegli anni.

Purtroppo Eddie Lang scomparve nel 1933 a 31 anni e , pur collaborando con altri grandi chitarristi, Joe non riuscì più a sostituirlo. Eddie Lang è stato il primo grande chitarrista della storia del jazz che ha inventato gli accordi e le progressioni jazzistiche sulla chitarra fino ad allora usata in maniera primitiva dai bluesmen di colore.

Lino Patruno per questo gruppo ha chiamato il violinista trapanese Mauro Carpi (un vero discepolo di Joe Venuti), il trombonista e cornettista statunitense Michael Supnick, Giancarlo Colangelo al sax basso e il vocalist inglese Clive Riche.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Lino Patruno Banjo

Clive Riche voce

Mauro Carpi violino

Michael Supnick tromba

Giancarlo Colangelo Sax basso