Lino Guanciale e Vincenzo Alfieri ospiti speciali a Porta di Roma

In occasione dell’uscita in Home Video del film I PEGGIORI – EROI A PAGAMENTO, opera prima di Vincenzo Alfieri, Lino Guanciale e Vincenzo Alfieri presenteranno in anteprima il DVD sabato 23 settembre alle ore 18:00 presso lo store SISCO78 in UCI Cinemas di Galleria Commerciale Porta di Roma.

I PEGGIORI – EROI A PAGAMENTO sarà disponibile in DVD dal 27 settembre distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

I due attori incontreranno pubblico e fan per un momento di puro intrattenimento. In omaggio un poster del film in edizione limitata. Inoltre sarà possibile acquistare in anticipo rispetto alla data ufficiale, il DVD de #IPeggioriIlFilm!

I Peggiori è una divertente commedia che mescola diversi generi, dal cinecomic all’action movie, e che vede la presenza nel cast, oltre che dello stesso Alfieri (Forse sono io, Manuale d’amore 3), di Lino Guanciale (Che Dio ci aiuti, Un’avventura romantica), Biagio Izzo (Un’estate al mare, Un Natale al sud) e Francesco Paolantoni (La mia casa è piena di specchi, Andiamo a quel paese).

SINOSSI

Due fratelli squattrinati e senza prospettive (Vincenzo Alfieri e Lino Guanciale), nella speranza di garantire alla sorella tredicenne un futuro migliore (Sara Tancredi), si inventano un’insolita attività: armati di maschere e micro-camere demoliranno pubblicamente l’identità dei vari “furbetti del quartierino” che infestano il Bel Paese, trasformandosi così in due improbabili “eroi a pagamento”.