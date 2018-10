Linda Gambino Acoustic Trio in concerto al Charity Café

Sabato 13 ottobre blues night al Charity Café con il trio capitanato dalla vocalist Linda Gambino e completato da Manlio Torroni alla chitarra e Alessandro De Iulis al cajon. Tre musicisti che da ormai un anno suonano insieme un repertorio blues/rock in una band elettrica che si è esibita sin dalla sua formazione su palchi e in eventi importanti. La band si propone in una formazione più ridotta, più intima e agile in una riedizione acustica e bluesy di brani pop e soul. Linda, una voce calda e grintosa; Manlio un chitarrista intenso e virtuoso e Alessandro, batterista potente e ricercato, qui in veste di percussionista.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Linda Gambino: voce

Manlio Torroni: chitarra

Alessandro De Iulis: cajon