Limes presenta Africa Italiana al Mercato Centrale

Mercoledì 13 dicembre alle 19:00, nello Spazio Fare di Mercato Centrale Roma, al secondo piano di via Giolitti, 36 si terrà la presentazione del nuovo numero di Limes, l'11/2017, "Africa Italiana".

Limes presenta Africa Italiana

Il numero di dicembre offre una panoramica della presenza e dell’influenza italiana in Africa, per capire dove, come e quanto contiamo nel continente.



L’Africa è il continente del futuro, come attesta il crescente interesse di molti paesi europei, degli Stati Uniti, della Cina e del Golfo per una regione che condensa immense sfide e analoghe opportunità.



Demografia, sviluppo urbano, energia, problematiche ambientali, migrazioni, identità, sicurezza, risorse, diritti umani: nell’ottica europea, e certamente italiana, è in Africa che queste tematiche hanno una dimensione cruciale. Qui, nei prossimi decenni, si deciderà la fisionomia e la sostenibilità dei rapporti tra Europa e Sud del mondo, con tutte le fondamentali implicazioni strategiche che ciò comporta. È pertanto della massima importanza intensificare i rapporti esistenti con i molteplici attori africani e intesserne di nuovi, per contribuire a plasmare dinamiche che ci toccano direttamente.

Parteciperanno alla presentazione

Rosario Aitala – Magistrato

Luca Puddu – Senior Africa Analyst, Institute for Global Studies.

Fabrizio Maronta - redattore, consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali di Limes.

Luca Raineri - assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.