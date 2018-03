Beef in Guinness: così il Limerick Pub festeggia San Patrizio

Anche quest'anno il Limerick Pub festeggia il Santo Patrono dell'Irlanda con una sacra bevanda: la birra. In occasione della Festa di San Patrizio dalle 17.30 al Limerick Pub tanta stout e lo storico "Beef in Guinness".

La festa Irish per eccellenza è sinonimo di divertimento e voglia di stare insieme: al Limerick Pub una serata per chi vuole passare per una birra o per trascorrere l'intera festa al bancone.