Il Best of di Lillo & Greg a Santa Severa

Sabato 1 settembre sulla Spianata dei Signori spettacolo "Best of” con Lillo e Greg a cura di On air.

Lillo&Greg Best of mette in scena un frizzante “varietà” che ripropone molti cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo&Greg!

Uno show di puro intrattenimento, questo lo sfavillante, arguto e irresistibile repertorio firmato Lillo&Greg!