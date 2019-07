"Lillo&Greg in Best of", lo spettacolo di varieta del duo comico, arriva nell'arena estiva di Albano il prossimo 2 agosto.

Nel suggestivo Anfiteatro Estate 2019, cornice della storia romana, Lillo & Greg faranno divertire il pubblico presente nella cittadina dei Castelli Romani in una calda sera d'estate.

Lillo&Greg Best of, lo spettacolo

Lo spettacolo mette in scena un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo&Greg! Musica, sketch, poesie, trailer… intrattenimento puro… questo lo sfavillante, arguto e irresistibile repertorio firmato Lillo&Greg.

