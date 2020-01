L'appuntamento con Lilac Will al Crash Roma è mercoledì 12 febbraio. L’apertura è dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:30. Free entry, prenotazione consigliata per la cena telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it.



La rassegna Crash [A]Live presenta: Lilac Will live al Crash Roma mercoledì 12 febbraio.



I Lilac Will nascono nell’ estate del 2014 a Roma da un’idea di Francesca Polli, Vincenzo Morinelli e Giulio Gaudiello. Le differenti estrazioni musicali dei tre musicisti di Latina, convergono da subito in un folk originale, sognante dal tono caldo ed introspettivo.



Nel Febbraio 2015, accompagnati dalla corista Giulia Milizia, portano il loro progetto nei locali della capitale, condividendo il palco con cantautori come Leo Pari, Gnut e Livia Ferri. Nel Luglio dello stesso anno vincono il Roma Folk Contest ed aprono il Roma Folk Fest 2015 a Villa Ada che vede alternarsi sul palco numerosi artisti tra cui la Gazebo Band ed Eugenio Finardi.



Successivamente partecipano al Roma Folkfest Spring preview in occasione del Release Party dell’album di Francesco Motta e vengono selezionati per esibirsi alle finali del MArte Live al Planet di Roma ed alla Festa della Musica di Mantova dal MEI.



La band decide poi di introdurre nei suoi live un batterista, Giose Tufano, e nel 2017 si dedica quindi alla rivisitazione dei suoi pezzi per integrare in maniera ottimale il nuovo elemento con ritmiche ed armonie fino a quel momento basate su un sound prevalentemente acustico avendo modo di “testare sul campo” il nuovo assetto con diverse date dal vivo.



Il 2018 vede proseguire l’attività live con numerose sperimentazioni, come ad esempio collaborazioni con Emanuele Colandrea in veste di special guest alla batteria ed il concerto tenuto al teatro Fellini di Pontinia (Lt). Proprio dall’ottimo esito di quest’ultima esperienza nasce l’idea di proporre il repertorio anche in chiave teatrale, creando uno spettacolo che coinvolge attori e ballerini e sul quale i Lilac Will stanno attualmente lavorando per perfezionarlo e presentarlo nuovamente in futuro come progetto parallelo ai consueti live.



Nel 2019 pubblicano i pezzi “Black Show” e “Tell me you love me”, quest’ultimo con la partecipazione di Roberto Angelini e Claudio Gatta. I singoli anticipano il disco “Tales from the Sofa”, prodotto da Marco Fabi e Luca Carocci e pubblicato a gennaio 2020 per Romolo Dischi.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma. Crash [A]Live è oltrepassare confini.



Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta. Crash [A]Live è sopravvivere al tempo.



Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Crash Roma è in via San Marino 47/b (piazza Istria). Aperto tutti i giorni dalle 18:00 all' 01:00. Aperitivo, cena, dopocena e musica Live. Tel: 347.9449129