Lights and Waves Rhapsody. Il racconto è quello della più straordinaria scoperta in fisica degli ultimi 100 anni: la prima rivelazione di onde gravitazionali emesse dalla collisione tra buchi neri e dalla fusione di stelle di neutroni, avvenuta in perfetta sinergia tra strumenti molto diversi tra loro. Sarà la voce narrante di tre ricercatori degli enti di ricerca italiani coinvolti a raccontare, da punti di vista diversi e complementari, la storia di una scoperta che ha cambiato l’immagine del nostro universo.

Accompagneranno la narrazione le musiche ispirate al tema eseguite da un trio jazz d’eccezione con il contributo dell’orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia.