Light Flowers Festival: fiori luminosi e intermittenti invadono Scalo Est

Nel primo sabato d'agosto, i fiori luminosi occupano lo Scalo Est, il primo club su binari all'aperto, in una installazione per un party floreale in pieno stile Hippy: lasciate a casa vestiti di troppo e lanciatevi in una battaglia dei fiori.

Fiori intermittenti, fiori coloratissimi, vi accompagneranno per tutta la notte.

In consolle: Scalo Est presenta: San Proper, Dj GLC, Taxxi

San Proper viene dall'Olanda, precisamente da Amsterdam. Sin da giovanissimo inizia a fare musica, prima con la chitarra, poi usando un piccolo computer Atari ed una tastiera. Con il suo sound che fonde Funk e Disco è presto diventato una figura di riferimento dell'underground europeo.

