Light festival tour nel centro storico: Roma illuminata da artisti internazionali in e-bike

Dal 25 al 27 Ottobre si terrà a Roma il Solid Light Festival che trasformerà il centro storico di Roma in un museo di arte digitale a cielo aperto. Alcuni degli artisti italiani più importanti in ambito internazionale animeranno con le loro opere d’arte di video mapping, le facciate di importanti edifici storici.



Roma Starbike, in occasione di questo evento e come sponsor ufficiale del del Festival, organizza un tour Speciale in e-bike, disponibile esclusivamente in questi 3 giorni, che permette di visitare TUTTE LE LOCATION del festival spostandosi in e-bike. Grazie all’e-bike ci si sposterà facilmente e senza fatica da una piazza all’altra per non perdere nessuna istallazione multimediale.



Tappe del Tour:

Colosseo

Sant’Agostino

Pantheon

Piazza Minerva

Campidoglio



Incluso nel tour:



• e-bike, casco e visori 3D

• guida in italiano e inglese

• seggiolino per bambini (meno di 25 kg)

• bici a rimorchio per bambini (6-10 anni)

• drink finale





Quando:

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre

Dalle ore 19:30 alle ore 22:00 (Circa. Il rientro potrebbe ritardare)

Costo del tour: 59€



Da Dove si parte:

Il tour parte alle spalle del Colosseo, in Via Capo d’Africa, 29 D Roma (RM) 00184



Per partecipare:



Prenota online dal sito web:

https://www.romastarbike.com/it/tour-noleggio-bici/solid-light-festival-e-bike-tour/?utm_source=RomaToday%20RSB&utm_medium=post&utm_campaign=Light_tour_videocitta&utm_content=RomaToday%20RSB



Il numero di partecipanti ad ogni serata è limitato.

Si consiglia abbigliamento comodo, "a strati"!