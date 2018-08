Light alla Virus Art Gallery

ELENA FACCENDA



Light



13 – 27 settembre 2018



opening: 13 settembre, ore18





Il 13 settembre s’inaugura Light, mostra personale di opere su tela di Elena Faccenda.

Nata a Roma nel 1987. Il suo interesse per l'arte la porta ad iscriversi a corsi di illustrazione alla SRF (Scuola Romana dei Fumetti), dove impara a padroneggiare tecniche quali tratteggio, acquerello, olio, acrilico. Conseguito il diploma, riceve l'opportunità di insegnare alle classi junior nella Scuola stessa.

Nel 2012 si trasferisce a Londra per completare i suoi studi in Asian Cultures ed esplorare lo scenario avanguardista britannico. Dopo aver ottenuto una residenza artistica alla Macai Gallery (Southwark), è invitata a esporre le sue opere a Shenzhen, in Cina, presso la prestigiosa ICIF (International Cultural Industries Fair-2016); partecipa in seguito a diverse fiere collettive in Italia ed ad una grande collettiva a Londra ospite della compagnia ‘Creative Debuts’ (2017).

Dopo aver acquisito una nutrita conoscenza dell’andamento delle correnti artistiche britanniche, Elena torna a Roma per la sua prima personale presso la Virus Art Gallery che si terrà dal 13 – 27 Settembre 2018. Elena Faccenda vive e lavora a Roma.