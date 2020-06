Light and Vision, la mostra

Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 17.00 si inaugura presso Arte Borgo Gallery la mostra dal titolo Light and Vision di Edith Suchodrew a cura di Anna Isopo con la presentazione critica dello storico dell’arte Giorgio Vulcano.

Edith Suchodrew dopo aver partecipato a molte rassegne internazionali giunge a Roma con la sua prima mostra personale per presentare la sua ultima ricerca artistica in cui narra mondi fantastici e reali fissati attraverso fotografie e dipinti. Le opere realizzate da Edith sono un mezzo di comunicazione in cui riesce a far vedere ciò che altri non vedono raccontando con semplicità il quotidiano a volte invisibile.

Edith Suchodrew nasce nel 1953 a Eupatoria (ex URSS). Si Diploma all'Accademia delle arti lettone a Riga / Lettonia come artista grafico. Membro della International Association of Art (IAA) presso l'UNESCO. Membro della Art Addiction Medial Art Association (AAMAA). Membro dell'Unione degli artisti dell'URSS e della Lettonia. Dal 1974 ha partecipato a più di 400 mostre e realizzato 97 mostre personali in tutto il mondo, vincendo numerosi premi e riconoscimenti. Le sue opere arricchiscono musei e collezioni private di tutto il mondo.

In occasione del vernissage Edith Suchodrew reciterà alcune poesie scritte dalla sua mamma Doris Suchodrew.

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma



Opening: venerdì 26 giugno 2020 ore 17.00

Ingresso gratuito



Apertura al pubblico dal 26 giugno al 6 luglio 2020

Orari della mostra: dal lunedì al venerdì: 11.00 –19.00 Domenica e festivi chiusi.



Ideazione e organizzazione

Anna Isopo – Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 Roma

345 - 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it