Il prossimo 24 marzo, presso il Teatro Capocroce di Frascati, avrà luogo la sesta edizione del «LigaParty», evento ideato ed organizzato dai FANDANGO (tributeband di Luciano Ligabue attiva dal 2004) e da ROMA PER LIGA (Associazione Culturale che da tempo svolge l’opera di condivisione della musica di Ligabue a scopo aggregativo).

Quello di quest'anno non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo musicale basato sul libro "In Felicità #34" di Pamela Mele, la storia autobiografica molto toccante di una donna entrata nel vortice dell'anoressia che però, aggrappandosi all'amore per la sua famiglia ed alla musica di Ligabue ha trovato la forza per risollevarsi.

In questo spettacolo ci sarà principalmente musica dal vivo, ma non mancheranno recitazione e danza (con le coreografie di Lydia Turchi): le parole di Pamela diventeranno quindi suono, immagine e movimento, regalando al pubblico presente un'esperienza di assoluto coinvolgimento ed immedesimazione.

Parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione "Farfalle di vetro", che si occupa di promuovere e realizzare progetti utili alla diffusione di informazioni sui disturbi alimentari.



«LigaParty 2018»

La sua musica, la mia storia, la nostra strada

Sabato 24 marzo 2018

Teatro Capocroce

Piazzale Capocroce, 3 – Frascati (RM)



Inizio spettacolo: ore 17.30



Ingresso posto unico: 12 euro

Ingresso ridotto (under 14): 10 euro



I biglietti possono essere acquistati sia in prevendita (online sul sito www.etes.it e nei punti vendita Etes) che al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo.