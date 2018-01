Made in Italy al cinema: Ligabue incontra i fan

Sabato 27 gennaio alle ore 18:15 all'UCI Porta di Roma Luciano Ligabue incontrerà il pubblico che parteciperà alla proiezione di Made in Italy, il terzo lungometraggio scritto e diretto dall'artista emiliano che è anche autore delle colonna sonora del film.

Distribuito da Medusa, Made in Italy è ispirato all'omonimo concept album del cantautore pubblicato nel novembre del 2016 e che ha come protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

Luciano Ligabue a Porta di Roma

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan di Ligabue che avranno anche la possibilità di acquistare il CD della colonna sonora del film, disponibile presso le casse di tutte le multisale del Circuito.

Come incontrare Ligabue

Per partecipare alla proiezione di Made in Italy in cui Luciano Ligabue sarà presente è possibile acquistare i biglietti presso le casse dell'UCI Porta di Roma, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Made in Italy: il film di Ligabue con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak

In Made in Italy Stefano Accorsi interpreta Riko, un uomo incastrato in un lavoro che non ha scelto, a malapena in grado di mantenere la casa di famiglia. Può contare però su un variegato gruppo di amici, su sua moglie, interpretata da Kasia Smutniak, e su un figlio ambizioso che frequenta l'università.

Nonostante questo Riko è un uomo arrabbiato, pieno di risentimento verso una società scandita da colpi di coda e false partenze. Quando le uniche certezze che possiede si sgretolano davanti ai suoi occhi, all'uomo non resta che reagire, prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell'altro.