Ligabue e Renato Zero tribute al CrossRoads

Un evento speciale per omaggiare due dei più grandi artisti di sempre della storia Italiana: Renato Zero e Luciano Ligabue. Via Tagliamento, Il tributo a Renato ZERO,Una band di musicisti professionisti che ricreano l'atmosfera dei Live del re dei Sorcini, cercando quelle sfumature che pochi riescono a percepire, ma che a tanti riescono a dare emozioni. Terzo Tempo, il grande tributo del centro Italia, cover di Ligabue.. Guidato dal su superbo frontman Simone. Segno distintivo della band è l'emozionante Rock con la quale interpretano i brani del Liga, in uno show da vivere a pieno.