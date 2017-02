Licia Missori in concerto al Teatro Manhattan presenta il suo nuovo video "Suite della Coccinella"

Sullo sfondo di una Roma pittoresca e iper-romantica, nasce un amore assai poco convenzionale tra personaggi insoliti e molto bizzarri… Licia Missori presenta il nuovo videoclip "Suite della Coccinella", ultimo brano estratto dall'album Neverland, con un concerto speciale che ripercorre le tappe della sua storia artistica e al tempo stesso volge lo sguardo al futuro introducendo brani inediti mai eseguiti in precedenza. Dopo la realizzazione di quattro album in studio, la sua musica ci si presenta con uno stile preciso e inconfondibile, con la delicatezza e la passionalità ereditate dal mondo classico-romantico, ma in una forma immediata e coinvolgente che trasporta lontano, alludendo continuamente al sogno e al viaggio. Un concerto intimo ed intenso, ospitato dal piccolo e delizioso Teatro Manhattan in Via del Boschetto 58 nel Rione Monti domenica 12 febbraio alle ore 17.