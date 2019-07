Anteprima del libro Gerico. La Rivoluzione della preistoria

Il 25 luglio alle ore 17,30 presso il Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo verrà presentato il romanzo GERICO. LA RIVOLUZIONE DELLA PREISTORIA.

Con il suo primo romanzo, Lorenzo Nigro conduce il lettore in Palestina, nei pressi di una rigogliosa sorgente situata 260 metri sotto il livello del mare, a Gerico, Tell Es Sultan. Qui la prima comunità di agricoltori e pastori della storia, circa 12.000 anni fa, ha compiuto una rivoluzione. La mano, l'occhio e il cuore dell'archeologo ce ne svelano l'immensa portata storica. Le prime scoperte tecnologiche ma anche le idee, la società e i valori e la più profonda concezione della vita e della morte del Neolitico sono narrate e illustrate (105 figure) con scientifica leggerezza all'interno di un romanzo avvincente che ci fa vivere con gli archeologi, pone domande attuali e restituisce speranza.



L'emozione di precipitare indietro nel tempo fa rabbrividire e risveglia la coscienza nel racconto appassionato e coinvolgente del prof. Lorenzo Nigro, che da venti anni scava a Gerico in Palestina, la "più antica città del mondo". In questo luogo magico della terra, un'intraprendente comunità umana diede vita alla prima rivoluzione della storia. Le scoperte degli archeologi, narrate in presa diretta attraverso l'azione corale della missione archeologica della Sapienza, inducono a riflettere sulle conquiste di un lontano passato meravigliosamente attuale: il rapporto con l'ambiente, le prime invenzioni, il ruolo della donna, il senso della vita e della morte.



Informazioni sull’autore



Lorenzo Nigro insegna Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente antico alla Sapienza Università di Roma dal 2000. Dal 2005 dirige la missione archeologica della Sapienza a Gerico. Ha scritto numerosi saggi, monografie, rapporti di scavo e più di 200 articoli scientifici su riviste internazionali. È considerato uno degli archeologi più esperti del Levante e del Mediterraneo preclassici.

