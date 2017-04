"Due Coglioni - Prontuario di etica del cazzeggio" di F.R. Mormile e G.H. Turano

Il 10 aprile a Roma, alle 18.30, Michele Mirabella presenta insieme agli autori Francesca Romana Mormile e Gerry Hyerolamus Turano il saggio ironico "Due Coglioni - Prontuario di etica del cazzeggio", edito da Dario Flaccovio. L'appuntamento è alla libreria IBS Libraccio di via Nazionale 254/255. La Mormile e Turano descrivono così il loro libro: "Due Coglioni, in nome e per conto di un'umanità di affini, esprimono il proprio scoglionamento su questioni ordinarie e si interrogano, da par loro, sui massimi sistemi. Dall'uno al molteplice, da Platone a Rino Gaetano, dal misurabile all'immenso, per arrivare a comprendere che nella vita ci vogliono almeno tre C: Coglioni, Culo e una terza, a scelta. Noi ci mettiamo il Cuore, perché siamo Due Coglioni". Con originali illustrazioni di Turano, il saggio è sarcastico, divertente e mail volgare. Ogni immagine è seguita dai testi della Mormile, che offrono svago e leggerezza, ma anche interessanti spunti di riflessione su una filosofia a tratti amara e a tratti scanzonata. Curatissima la veste grafica.