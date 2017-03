Il 24 e 25 Marzo l'IC "Via Padre Semeria" in collaborazione con l'associazione genitori e docenti "ScuolaLiberatutti" presenta la V edizione dell'evento culturale "LibrissimoMe", presso la Scuola primaria Principe di Piemonte in Via Ostiense 263- zona San Paolo. Alcune tra le più importanti case editrici presenti nel panorama dell'editoria per l'infanzia e l'adolescenza parteciperanno all'evento, inoltre scrittori, musicisti, artisti, fotografi di diverse associazioni culturali animeranno readings e laboratori di lettura, musica, pittura, fumetto, yoga e psicomotricità. I laboratori del 25 saranno condotti da Bakemono lab, Magic BlueRay, Donne di carta, Fare Arte-Ukulele Roma, Fiabe a domicilio, Lo Scrigno dell'arte, Prankster comics, ScuolaLiberaTutti. Sarà dato spazio al divertimento con spettacoli circensi, di giocoleria e nel parco della scuola ci saranno le Persone libro dell'associazione "Donne di carta" che daranno voce ai libri. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Visita il nostro sito www.scuolaliberatutti.eu per i dettagli del programma con l'elenco delle case editrici e associazioni che parteciperanno e per la prenotazione obbligatoria dei laboratori.

