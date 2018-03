Libri Come. Festa del Libro e della Lettura

Partirà giovedì 15 marzo, e durerà fino a domenica 18 marzo, la IX edizione di Libri Come, la manifestazione curata da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco e prodotta da Fondazione Musica per Roma, che porta a Roma libri, autori, editori, lettori, in una grande Festa del Libro e della Lettura che per quattro giorni invade gli spazi e le sale dell’Auditorium Parco della Musica. Il tema di quest’anno sarà Felicità, parola bella e ingombrante, ricca di significati e di contraddizioni, di possibilità e promesse, individuali e collettive.

Libri Come: la Felicità

Come ogni anno gli appassionati dei libri potranno “sfogliare” il tema che sarà al centro di lezioni, presentazioni, dialoghi, reading, e come sempre trovare le novità, i libri più attesi, e quelli che già fanno parlare lettori e addetti ai lavori. Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli. Come lo scorso anno Libri Come inizia con un’originale inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma: in 10 biblioteche sparse per i quartieri della città verranno presentati 10 libri da 10 scrittori, tutti in contemporanea alle ore 18. Inoltre grande novità di quest’anno, prima dell’inizio ufficiale della festa, due anteprime a Milano, a Tempo di Libri, e a Roma nel nuovo spazio WEGILL di Trastevere con il romanziere irlandese Roddy Doyle. Nella serata finale il tema della Festa, Felicità, incontra la musica, il costume e la politica del ’68, nel cinquantenario del fatidico anno. L’evento è in collaborazione con Webnotte, tanta musica dal vivo e riflessioni, con la partecipazione di Ernesto Assante, Gino Castaldo, Luciana Castellina, Marco Damilano, Paolo Mieli.

I grandi autori stranieri sempre più numerosi a Libri Come

Continua il rapporto di Libri Come con i grandi autori stranieri, tra i nomi di spicco di questa edizione segnaliamo i protagonisti del nuovo romanzo americano: Nicole Krauss, Nathan Englander, Daniel Mendelsohn, Jennifer Egan, il romanziere irlandese Roddy Doyle, il giallista scozzese Ian Rankin, gli eccellenti rappresentanti della letteratura francese: Mathias Enard, Régis Jauffret e Jan Manook. Tanti saranno alla Festa con i

loro nuovi romanzi in uscita, mentre altri ospiti, come lo psicanalista Massimo Recalcati e il filosofo Remo Bodei, terranno le loro lezioni sul tema della Felicità.

Tra gli altri ospiti: Altan, Piero Angela, Simonetta Agnello Hornby, Gianni Amelio, Pupi Avati, Stefano Bartezzaghi, Diego Bianchi, Daria Bignardi, Mario Calabresi, Andrea Camilleri, Gianrico Carofiglio, Lella Costa, Marco Damilano, Ilvo Diamanti, Giosetta Fioroni, Alicia Gimenez Bartlett, Paolo Giordano, Emilio Isgrò, Khaled Khalifa, Joe R. Lansdale, Marco Malvaldi, Dacia Maraini, Paolo Mieli, Michela Murgia, Francesco Piccolo, Michelangelo Pistoletto, Sally Rooney, Clara Sanchez, Michele Serra, Fredric Sjoberg, David Szalay, Adriano Sofri, Giuseppe Tornatore, Emanuele Trevi, Zerocalcare e molti altri.

Libri Come - Scuola

Libri Come rinnova il suo impegno con le scuole medie e superiori proponendo quattro incontri incentrati su temi di attualità e cultura: l’ormai tradizionale Lezione di giornalismo, affidata quest’anno alla redazione di Repubblica.it, primo sito italiano, che mostrerà in tempo reale come si fa il giornale online, il viaggio nei classici della letteratura condotto dallo scrittore Paolo Di Paolo e dal giornalista Enrico Franceschini, la lezione di punteggiatura curata dalla linguista e sceneggiatrice Francesca Serafini e l’incontro con lo scrittore Eraldo Affinati sul rapporto tra libertà e educazione.

Libri Come - Mostre

Continua per il quarto anno consecutivo il work in progress fotografico di Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello con la collaborazione di Chiara Pasqualini, AUTORitratti, la mostra nel Foyer della Sala Sinopoli che accosta volti e parole degli ospiti presenti al festival. L’AuditoriumArte invece ospiterà l’ultimo progetto fotografico di Valentina Vannicola “Eravamo terraferma”, un reportage tra verità e finzione che racconta la storia degli abitanti di un’isola del Mar Adriatico, una terra bagnata dalle acque un tempo appartenute alla ex Jugoslavia ed oggi croate. Le vignette e i personaggi di Altan saranno in mostra nel Foyer della sala Petrassi dando vita a Altan. Un’antologia per la Felicità, una mostra che ricostruisce il come eravamo di un paese con le sue piccole e grandi (in)felicità pubbliche e private. Tutte le mostre sono a ingresso libero.

Libri Come in tutta la città

Sempre più attenzione alla città e alle realtà culturali, ai festival italiani, alle associazioni. Libri Come esce dall’Auditorium e amplia la sua rete di collaborazione: dall’anteprima milanese dentro Tempo di Libri con Roddy Doyle (11 marzo) a quella romana, di nuovo con lo scrittore irlandese, per la prima volta all’interno dello spazio WEGILL da poco riaperto nel cuore di Trastevere (13 marzo).

Aurelio, Collatino, Finocchio, Pigneto, Prati, Quarticciolo, San Basilio, Testaccio, Torre Spaccata, Trionfale: prosegue per il secondo anno consecutivo la sinergia con le Biblioteche di Roma.

Come già l’anno scorso, l’inaugurazione della Festa del Libro attraverserà la capitale il 15 marzo toccando 10 quartieri, entrando in 10 biblioteche, insieme a 10 autori che presenteranno in contemporanea, alle 18, i loro libri insieme

ai lettori dei Circoli di Lettura. Si stringe sempre di più la collaborazione con Torino, con il Salone del Libro e con il Circolo dei Lettori, dove grandi nomi internazionali come Clara Sanchez, Joe R. Lansdale, Nicole Krauss, Nathan Englander, Daniel Mendelsohn e Jennifer Egan, si

trasferiranno per incontrare i lettori torinesi.

La Frontiera: progetto sulle migrazioni

Domenica 18 marzo sarà il giorno del primo appuntamento romano de La Frontiera, il progetto sulle migrazioni di Alessandro Leogrande e Elena Stancanelli che vede la collaborazione e l’impegno di diverse realtà e città come Rai-Radio3, l’editore Laterza, il supplemento culturale di Repubblica-Robinson, il Salone del Libro di Torino, il festival milanese di BookPride, l’associazione Piccoli Maestri. Insieme a tre esperti

come la scrittrice e avvocato Simonetta Agnello Hornby, l’economista Emanuele Felice e la sociologa Gabriella Turnaturi, cercheremo parole nuove, pensieri condivisi, per una nuova narrazione del fenomeno migratorio, nel nome dello scrittore e intellettuale Leogrande, scomparso l’anno scorso a soli 40 anni. Infine, dopo l’esperienza dell’anno scorso, Libri Come porta dentro l’Auditorium le esperienze e i punti di vista di tre associazioni che col loro impegno provano a dare un senso al tema di quest’anno, la ricerca delle Felicità possibili, anche dove se non se ne intravedono

In questa direzione vanno gli incontri organizzati insieme a Action Aid sulle disuguaglianze, a Save The Children sulla scuola, e la partecipazione di Amnesty International alla presentazione del libro dello scrittore siriano Khaled Khalifa.