"Liberi tutti..." al Teatro Brancaccio

Uno spettacolo teatrale promosso da AISM In collaborazione con Trenta Ore per la Vita.



In occasione della Settimana Nazionale dedicata all’informazione sulla sclerosi multipla e per celebrare i 50 anni di AISM, il 29 maggio alle ore 20,30, al Teatro Brancaccio di Roma si terrà “Liberi tutti...” uno spettacolo teatrale dedicato a AISM e realizzato in collaborazione con Trenta Ore per la Vita. Attraverso emozioni, positività e un pizzico di leggerezza si parlerà della sclerosi multipla e dell’impegno dell’associazione, lungo 50 anni, a favore delle persone. Una serata “leggera come una piuma” all’insegna dell’informazione e dell’intrattenimento.



Saliranno sul palco, Lorella Cuccarini, Piero Angela, Greg, Flavio Insinna, Amanda Sandrelli, Vittoria Belvedere, Antonella Ferrari, Peppe Vessicchio, Marco Voleri, Silvia Emme e tanti altri ospiti a sorpresa, per dare voce alle conquiste, ai progressi, alle lotte e alle storie delle persone con SM.



La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. È tra le malattie più gravi del sistema nervoso centrale. È cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Le donne sono maggiormente colpite: ogni giorno, in Italia, 5 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. I sintomi associati alla sclerosi multipla sono diversi, tra questi anche la difficoltà nel linguaggio, la riduzione di forza muscolare, di sensibilità, disturbi cognitivi e nell’85% delle persone prevale il sintomo più comune definito anche il peggiore della malattia: la fatica. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate per questo è fondamentale sostenere la ricerca. Le persone con SM sono 3 milioni nel mondo, 600 mila in Europa e 118 mila solo in Italia.



Il ricavato dello spettacolo andrà a sostenere progetti di ricerca per la sclerosi multipla. La prevendita dei biglietti è su http://www.ticketone.it/. Il costo del biglietto è di 28,50 euro.



Liberi tutti è scritto e diretto da Silvio Testi, tratto dal format Un’Onda Per la Vita, un nuovo modo per emozionare, informare, intrattenere e far sentire il pubblico parte attiva di un cambiamento.