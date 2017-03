LiberaTabù

TRE INCONTRI CON LA PSICOTERAPEUTA E SEX COUNSELOR FRANCESCA D'ONOFRIO

PRIMO INCONTRO - Attraverso il gioco conosciamo il mondo! Giocare nella relazione sessuale ci fa conoscere noi stessi e gli altri, ci diverte e ci dà piacere. Scopriamo insieme come giocare (con e senza giocattoli), da soli e in coppia, come godere del nostro corpo, come riaccendere scintille che sembravano sopite, come aprirci al piacere.

SECONDO INCONTRO - La masturbazione non è peccato!

TERZO INCONTRO - Il desiderio sessuale è ancora un mistero. Aperitivo di benvenuto! Prenotazione obbligatoria ogni incontro dura 2 ore e costa 20,00 euro partecipando a tutti gli appuntamenti 50,00 euro Gli incontri partiranno con un minimo di 10 partecipanti