Lib(e)ri dentro

40 immagini in bianco e nero realizzate in venti penitenziari per raccontare quanto sia importante e fondamentale la lettura in carcere.

Certamente favorisce i processi di apprendimento,di istruzione e, di emancipazione.

La lettura ha un compito formativo,educativo e riabilitativo.

I libri rendono migliori le persone detenute e aiutano il processo di risocializzazione migliorando il sistema carcerario e la società.