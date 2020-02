Liam Payne al Roma Summer Fest 2020, special guest Elodie

Un appuntamento di grande musica è in programma nella prossima estate, all'Auditorium Parco della Musica. Nell'ambito del Roma Summer Fest 2020, infatti, in Cavea, arriverà il cantante britannico Liam Payne e non sarà da solo.

Con oltre 3 miliardi e mezzo di stream ed un album di debutto che ha già scalato le classifiche il britannico Liam Payne si è affermato fortemente in tutte le chart mondiali, e si prepara a salire per la prima volta sui palchi del bel paese. Il 20 luglio è la data fissata per il suo concerto a Roma.

Special guest della serata sarà Elodie. La cantante romana, reduce dal successo ottenuto nel 70esimo Festival di Sanremo, canterà sul palco insieme a Liam Payne.

Chi è Liam Payne

Liam Payne ha venduto più di 18 milioni di singoli e ha superato i 3.7 miliardi di stream, in soli due anni, come artista solista da quando ha lasciato i One Direction. Il suo singolo di debutto “Strip That Down” è diventato una hit mondiale, rimanendo al top delle classifiche americane e totalizzando più di 10 milioni di vendite in tutto il mondo. È stato certificato come platino in cinque paesi, ed è risultato come una delle più grandi vendite di singoli del 2017. Payne ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti della musica pop mondiale odierna, includendo il DJ/produttore superstar Zedd per “Get Low” e J Balvin, megastar della musica latino-americana.

Special guest della serata Elodie. Reduce dal successo ottenuto al 70° Festival di Sanremo, la popstar si appresta a solcare i palchi italiani con i brani del suo nuovo album “This is Elodie”.

Per maggiori informazioni sul concerto: https://www.facebook.com/events/178339993460489/