Speciale Lezioni di Rock - Pink Floyd. Dark Side of The Moon è senza dubbio uno dei grandi capolavori della musica del Novecento, un caposaldo della storia del rock e un preziosissimo esempio di come tecnologia e creatività possano essere fuse in una cosa sola. Ascoltare il capolavoro dei Pink Floyd in quadrifonia è un'esperienza unica, straordinaria, in grado di colpire la mente e il cuore, un modo per riscoprire il piacere dell'ascolto e quello della condivisione. Ernesto Assante e Gino Castaldo vi accompagneranno in questo viaggio sonoro alla scoperta della faccia oscura della luna.