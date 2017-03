Lezioni di Jazz. Non solo ragtime. Scott Joplin e la nascita del compositore americano moderno. Nel centenario della morte le Lezioni di Jazz all'Auditorium colgono l’occasione per gettare una nuova luce su un gigante della composizione, troppo spesso relegato a maestro del ragtime quale “antenato del jazz”. E invece Joplin, autore di musiche assai diverse, incluse due opere liriche, è stato il prototipo del compositore americano: ha sintetizzato musiche diverse, ha narrato storie, ha proposto una nuova, pionieristica visione la cultura afroamericana.

Le Lezioni di jazz, giunte alla quinta edizione, si confermano l’occasione ideale per avvicinarsi ad uno dei generi musicali più importanti e sorprendenti del nostro tempo, per approfondire le sue figure più significative, i capolavori memorabili, gli strumenti, le connessioni con i grandi temi della cultura. Ogni lezione è condotta con un linguaggio accessibile anche al non specialista e procede con ascolti, filmati, grafici nonché esempi al pianoforte. Nella nuova edizione si celebrano Shakespeare e Duke Ellington, il cinema e il jazz, il centenario della morte di Scott Joplin e il cinquantenario di quella di John Coltrane, il profondo legame del jazz con la religione, una guida all’ascolto del be-bop, senza dimenticare una puntata verso Bach e un viaggio dentro un classico di Louis Armstrong.