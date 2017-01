Lezioni di ascolto. Come vengono registrati i dischi in alta risoluzione. Nel corso di questo incontro verranno descritte minuziosamente le fasi di una moderna registrazione finalizzata alla realizzazione di file in alta risoluzione e/o di un CD. Oltre alle tecniche di ripresa verranno illustrate le scelte da fare assieme all’artista/esecutore necessarie per rispettare al meglio le peculiarità dell’esecuzione.

Il ciclo “Lezioni di ascolto” è un cammino guidato nel mondo della riproduzione della musica di alta qualità. Un viaggio interessante ed avvincente, che tocca molti interessanti argomenti, svolto con competenza ma soprattutto con passione, e che coinvolge progettisti, tecnici, appassionati e direttori/giornalisti di settore. Insomma, una ottima guida per poter rivivere al meglio l’emozione della musica tra le proprie pareti domestiche.

Special Guest: Igor Fiorini di VDM Group