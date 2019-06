Bimbinsalvo, lezione gratuita su manovre di disostruzione all'OasiPark

Torna l'appuntamento mensile OasiLife a OasiPark, il Parco Divertimenti dei Bambini di Roma. Lunedì 1 luglio l'appuntamento, presso il parco giochi in zona Don Bosco, è con "Bimbinsalvo".

Una lezione gratuita di prevenzione, per imparare (o ripassare) le manovre di disostruzione per il lattante e le manovre di Heimlich per bambini e adulti.

Partecipando alla lezione non solo si impareranno le manovre di disostruzione pediatrica, ma si riceveranno anche consigli utili per la sicurezza del bambino sin dalla sua nascita. Dalla posizione in culla, agli spostamenti in auto, dai casi di intossicazione ai traumi, fino ai pericoli in acqua e a tavola.

Sono disponibili solo 60 posti, per iscriversi o per avere maggiori informazioni sull'evento "Bimbinsalvo" organizzato da OasiLife per OasiPark cliccare su questo link.