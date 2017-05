26 Maggio 2017 dalle ore 19:00 Faenas bistrot&café - via Portuense, 47 Roma a cura diignorarte.com LEVELS art exhibition a cura di ignorarte.com Faenas bistrot&café via Portuense, 47 Roma 26 Maggio 2017 dalle ore 19:00 Se la fantasia non è altro che memoria svincolata dall'ordine del tempo e dello spazio, allora l'architettura potrebbe essere considerata come musica cristallizzata in uno spazio condiviso. Questa concezione contaminante viene colta dall'occhio vigile di ignorarte.com in occasione della rassegna "LEVELS" proposta all'interno di Faenas bistrot&café, un luogo di aggregazione e offerta culturale nella storica zona di Porta Portese, entrato ormai da tempo a far parte attivamente del processo di sviluppo, riqualificazione e recupero della memoria della zona, un punto di riferimento per condividere il piacere dell'eccellenza eno-gastronomica in accordo con la bellezza dell'arte. Del resto la versione della parola catalana "faenas" è lavoro, creazione, produzione mentale e fisica, quindi ispirazione e saper fare. Dinanzi ad una volontà di convertire lo spazio all'accoglienza dell'arte contemporanea, ignorarte.com, quindi, propone un'idea di distribuzione delle proposizioni artistiche sui tre "livelli" spaziali in cui si sviluppa l'architettura del luogo. Tutti gli artisti partecipanti si possono esprimere in piena libertà, in questo caso senza vincoli tematici. Ognuno apporterà il proprio bagaglio concettuale e tecnico. Pittori, scultori, fotografi, performers, video artists, poeti e musicisti daranno vita alla rassegna. Il programma si svilupperà nel corso dell'happening il 26 maggio 2017 dalle ore 19:00, mentre le opere installate resteranno in esposizione nel corso dei successi 15 giorni. PROGRAMMA Level 1 Dalle ore 19:00 TECNICHE MISTE - opere di: Caterina Arena, Daniela Cannarozzo, DustyEye, Adelaide Desirèe Fontana, Eleonora Giorgi, Max Martini, Bruno Melappioni, Claudia Quintieri, Mario Tosto READING: Giorgia Basili, Laura Bertolini - legge Marisa Cornacchione, Annarita Borrelli, Giuseppe Cataldi, Martina Stucchi VIDEO POESIE di: Cosimo Angeleri Laura Bertolini Annarita Borrelli Daniela Cannarozzo Zoe Corsini Salvatore Cucchiara Gianni Godi Andrea Magno Tommaso Pedone Barbara Pinchi Manuela Potiti Giuseppe Satriani Martina Stucchi Livia Taloon Level 2 Dalle ore 19:30 OPERE LUMINOSE di: Salvatore Cammilleri, Carmen Carriero, Pietro Mancini PERFORMANCE ART TV: presentazione a cura di Francesca Fini PERFORMANCES di: Anna Bastoni, Barbara Pinchi GENE video art itinerante - Opere di: Caterina Arena Patrizia Bonardi Annarita Borrelli Salvatore Cammilleri Maurizio Cesarini DustyEye/Exploding Kittens Francesca Fini Nicola Fornoni Luca Iannì Salvatore Insana Federica Intelisano Jessica Japino Francesca Lolli Eleonora Manca Antonio Mauro Tommaso Pedone Barbara Pinchi Nunzio Pino Giuseppe Plutino Pietro Plutino Claudia Quintieri Quiet Ensemble Alfonso Siracusa Lino Strangis Alessia Zuccarello Level 3 Dalle ore 20:00 RAW: performance fotografica interattiva L'AUTRICE interazione poetica di Annarita Borrelli INFO A cura di: ignorarte.com In collaborazione con: Faenas bistrot&cafè Expolive project Performance Art Tv Media partner Urbanmirrors.com