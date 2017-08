Levante in concerto a Roma. Un'estate nel caos con Levante sul palco del Viteculture Festival!.

Levante in concerto a Roma

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice di origini siciliane ma di stanza a Torino. Dall’esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche, non si è più fermata: i suoi primi due album Manuale Distruzione (2014) e Abbi Cura Di Te (2015) le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente e i più importanti palchi d’Italia. Il 2017 è l’anno della consacrazione: l’esordio come scrittrice porta direttamente in classifica il suo primo romanzo “Se Non Ti Vedo Non Esisti” (Rizzoli Libri).

In aprile pubblica il suo terzo album “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” (INRI/Carosello) acclamato da critica e pubblico e subito in cima alle classifiche di vendita. I suoi spettacoli live sono strepitosi e sempre affollati di persone felici e in adorazione per la sua voce, l’energia, il dominio del palcoscenico e l’empatia, doti in una parola stupefacenti…

In maggio accetta di ricoprire il ruolo di giudice a XFactor 11, tv show su Sky Uno. Ormai è evidente: Levante è l’unica artista nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop.

Levante

Ex Dogana - Viale dello Scalo San Lorenzo 10

9 settembre 2017

Apertura botteghino: 19:00

Inizio concerto: 22:00

I biglietti acquistati per la location di Villa Ada sono validi per il concerto al Viteculture Festival.