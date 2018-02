Il Caos in Europa tour di Levante fa tappa a Roma. Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti”, del suo primo romanzo “Se non ti vedo non esisti”, due tour da tutto esaurito e il debutto televisivo a X Factor, Levante torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo.

Levante in concerto a Roma

Con “Caos in Europa tour 2018”, la cantautrice porterà in giro uno spettacolo più rock e più raccolto, adatto all’atmosfera elegante dei teatri e presentando dal vivo i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica.