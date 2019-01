Venerdì 25 gennaio alle ore 18.30 la Galleria Nazionale d'Arte Moderna ospiterà "Letture per Taranto": Tre poesie dedicate di Dante Maffia e brani di Giuse Alemanno, Alessandro Leogrande e della scrittrice pugliese Elisa Mauro. Leggeranno gli autori e Federico Pacifici.

Queste letture si inseriscono all'interno del programma relativo alla mostra LE TUTE E L'ACCIAIO dello scultore Antonio Fraddosio, in cui l’arte affronta la realtà e in particolare la vicenda drammatica dell’Ilva di Taranto; una denuncia universale contro tutte le situazioni in cui il diritto al lavoro si guadagna dando in cambio la propria salute, la propria vita.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.