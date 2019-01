Letture e laboratori per bambini

Il 2 febbraio la Libreria Coreander ospiterà la mitica autrice Claudia Mencaroni, per una mattinata di lettura e aggregazione destinata ai giovanissimi lettori!

Dalle 10 alle 11.15 spazio ai più piccoli, con letture dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni mentre, dalle 11.30 alle 13 si passerà a letture con laboratorio per la fascia 6-10 anni basati "Sulla collina" di Linda Sarah e Benji Davies, edito da Giralangolo.

Uto e Leo sono grandi amici, ma un giorno arriva Samu e il ritmo di questa amicizia cambia. Si può essere amici in tre? E in tanti? L'obiettivo sarà costruire la ragnatela dell'amicizia con le giuste parole.



La partecipazione agli eventi dei più piccoli, comprensiva di merenda, prevede un contributo di 5 euro a bambino o di 4 euro per chi arriva con amici o parenti.

Il costo delle letture con laboratorio per i più grandi, comprensivo di merenda e materiali è di 10 euro che, anche in questo caso, scende a 8 per chi viene in compagnia!

La prenotazione è assai gradita!