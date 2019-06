Letture d'estate nei Giardini di Castel Sant'Angelo

Dal 20 giugno al 1 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate, con una edizione che punta al consolidamento del duplice scopo della manifestazione: offerta culturale ricercata e rilancio dei Giardini di Castel Sant’Angelo come luogo privilegiato per trascorrere l’estate nella città eterna.

Una passeggiata incantata per grandi e piccini nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher.

Letture d'estate, il programma dell'estate 2019

La storica manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura, è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. L'obiettivo di Letture d'Estate – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dal mattino a sera – è quello di creare un’oasi nel cuore Roma e un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari, gustando un buon aperitivo, tra una pagina e l’altra.

Ogni sera un evento: una rosa di incontri che spaziano dalla musica alla letteratura, un programma che cerca di soddisfare i gusti di ogni avventore. Eventi selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Tra i tanti ospiti attesi, anche diversi autori di caratura internazionale che andranno ad arricchire la line-up e, ancora, una selezione di concerti che vanno dalla surf music alla musica da camera, passando per il piacevole intrattenimento blues e jazz.

Da sempre, le attività di Letture d’Estate sono finalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus, che si occupa dal 1994 dell’accoglienza delle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del mondo, vengono a curarsi a Roma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Happening ed eventi benefici ospitati nei due punti food&beverage - Bar del Passetto e Bar sotto il Castello - di Letture d’Estate costituiranno l’occasione di trascorrere serate esclusive, in funzione di un progetto che va oltre la beneficenza.

Gli appuntamenti per i bambini

Grande attenzione, ovviamente, è dedicata ai Bambini: non soltanto le attività della Biblioteca Centrale Ragazzi, ma anche giochi e laboratori organizzati da Stefania Cane in collaborazione con il Giocattolaio e con le librerie romane L’Ora di Libertà e L’Isola non trovata; inoltre, le mani sapienti degli artigiani di ArtIngegno: un'isola che, oltre proporre manufatti con processi di lavorazione a misura d'uomo e sostenibili, mostrerà come prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal vivo, non soltanto per bambini.

Libri, musica e non solo. Letture d’Estate nelle librerie Invito alla Lettura offre la possibilità di trovare il libro perduto che non si era più riusciti a incontrare e, ancora, di soddisfare la curiosità e il gusto per oggetti vintage dimenticati ma ancora funzionanti. Nei viali dei giardini, si avrà l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività promosse da una realtà virtuosa del territorio romano, la Scuola Shiatsu Igea che anche quest’anno offrirà l’occasione di scoprire i segreti e i benefici di una disciplina antica. Dopo il successo della passata edizione, torna il fascino delle serate danzanti nella magia della notte stellata: ballo – e non soltanto tango - con lezioni dimostrative e sessioni aperte al Pubblico.

E, come da tradizione, il ping-pong, il calcio balilla e gli scacchi saranno a disposizione di tutti coloro che, tra un aperitivo e un evento musicale, vorranno godere della dimensione ludica che caratterizza la manifestazione.

Letture d’Estate 2019, inoltre, è a bassissimo impatto ambientale e mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel Sant’Angelo attraverso continuative opere manutentive di giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il Servizio Giardini di Roma Capitale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.

Il calendario degli eventi sarà disponibile sul sito www.letturedestate.it

I Partner culturali:

ArtIngegno, Biblioteche di Roma, Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Shatsu Igea.

Librerie: Altroquando, Invito alla Lettura, L’Ora di Libertà, L’Isola non Trovata, il Giocattolaio

Associazione Pandolea e le Scuole di Musica A.i.d.a., Ganassi, Mississippi, Rubinstein.

I Partner sociali:

Peter Pan Onlus, Amref Health Africa



Il calendario degli appuntamenti si snoderà, nell'estate 2019, dal 29 giugno al 1 settembre