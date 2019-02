'Letture a bassa voce' per bambini al Mondadori Bookstore di via Tuscolana

Tornano, al Mondadori Bookstore di via Tuscolana, le 'Letture a bassa voce' per bambini dai 4 ai 6 anni. L'appuntamento - fissato per la 1a e la 4a domenica del mese - torna puntuale alle ore 11 per offrire alle famiglie con bambini una parentesi tranquilla e interessante dedicata, appunto, alla lettura.

Il programma prevede letture per famiglie con bambini da 4 a 6 anni. Ci sarà, come sempre, Patrizia pronta a far esplorare, toccare e conoscere ai più piccoli, libri adatti alla loro età in uno spazio dedicato.

L'ingresso è gratuito e l'appuntamento ricorre, periodicamente, ogni 1a e 4a domenica del mese, diviso per fasce d'età.