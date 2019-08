Una Lettura nel Parco: letture ad alta voce per bambini (3-10 anni) ed adulti

Nei giorni Venerdì 6, Sabato 7, Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre 2019 dalle 19:00 alle 20:00 al Parco Pier Paolo Pasolini, sito in Via dell'Idroscalo n. 170, l'Associazione Culturale di Prom. Soc. "Ars in Urbe" propone l'iniziativa dal titolo "Una lettura nel parco". Il Progetto è Vincitore dell’Avviso Pubblico "ESTATE 2019 - Ostiadamare" finanziato dal Municipio X.



L’iniziativa intende avvicinare il pubblico più giovane alla lettura. Sarà divisa in due momenti: una dedicata ai più piccoli (3-10 anni) ed una dedicata ai più grandi (11-99 anni). I due attori daranno voce ed animeranno alcune tra le più belle favole per l’infanzia. I libri, corredati da tante illustrazioni, saranno rigorosamente rivolti verso i piccoli spettatori che non subiranno così la staticità della voce del narratore, ma saranno parte attiva nella lettura, in modo giocoso. In seguito, accompagnati dalle note della tastiera, gli attori leggeranno brani tratti da Trilussa, Pascarella, Tasso e Pasolini che animeranno il parco stesso grazie all’evocazione di personaggi o animali.



Attori: Marina Pedinotti - Andrea Meloni

Musicista: Gabriele Siracusa

Responsabile del Progetto: Benvenuta Laura Pollina



Per informazioni chiamare o mandare un SMS al num. 329.9740531 (da lunedì a domenica ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 20:00) oppure scrivere un e-mail: segreteria.arsinurbe@gmail.com.



LE ATTIVITÀ SONO OFFERTE AL PUBBLICO IN MANIERA TOTALMENTE GRATUITA.



Si consiglia di Parcheggiare presso l'area preposta difronte

all'Istituto Statale d'Istruzione Superiore Carlo Urbani in via dell'Idroscalo 88.