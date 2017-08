LetteralMente: Chiacchierate Letterarie all'Aniene Festival

Un festival nel festival tra Menti e Lettere.

All'interno della prima edizione dell'Aniene Festival presso il arco Nomentano 5 imperdibili incontri con la formula della chiacchierata letteraria ed un concorso letterario “Ennio Flaiano a Roma” con premio finale.



INCONTRO #1

3 settembre – domenica

Ore 19.30

Incontro con scrittori del sud che vivono e lavorano a Roma. Andrea Di consoli, Vincenzo Libonati, Francesco Rizzo. Modera Vera Beati



INCONTRO #2

6 settembre– mercoledì

Ore 19.30

Incontro fra autori, l’ultima estate in città. Incontro con Gianfranco Calligarich e Marcello Olivieri. Modera Vincenzo Libonati



INCONTRO #3



10 settembre– domenica

Ore 19.30

IIstruzione cultura economia, Tavola rotonda, intervengono Alfredo Macchiati, Gianni Del Vecchio, Miur, modera Dominique Dunglas



INCONTRO #4

13 settembre– mercoledì

Ore 19.30

Presentazione del libro “Al Centro di una città antichissima” di Rosa Mordenti, con l’autrice intervistata dal giornalista Andrea Milluzzi.



INCONTRO #5

17 settembre– domenica

Ore 19.30

Fabrizio Natalini ci parlerà di Ennio Flaiano e della “sua” Roma.

Al termine premiazione del concorso letterario “Ennio Flaiano a Roma”.



Aniene Festival

dal 30 agosto al 17 settembre 2017 tutti i giorni dalle 18.00 alle 00.00

Via Parco Nomentano C/o Ponte vecchio

INGRESSO GRATUITO

https://www.anienefestival.it/