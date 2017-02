Al MAXXI Let’s play with contemporary art! Un laboratorio sulla Collezione permanente del museo con educatori madrelingua, per imparare l’inglese attraverso l’arte contemporanea divertendosi!

Il laboratorio, condotto interamente in lingua, è suddiviso in due parti: la visita-esplorazione alla Collezione permanente e il “laboratorio del fare”. Durante la visita-esplorazione, l’educatore invita adulti e bambini a nominare e descrivere la galleria espositiva e le tipologie di opere esposte, concentrandosi di volta in volta su un lavoro diverso. Installazioni, video, modelli e fotografie diventano oggetto di discussione grazie a semplici domande, utili per individuare alcune parole-chiave da utilizzare nella fase laboratoriale.

Nella seconda parte, durante il “laboratorio del fare”, grandi e piccini insieme reinterpretano con strumenti e materiali diversi le opere analizzate, formando anche nuove frasi di senso compiuto con le parole-chiave rintracciate precedentemente. Si inizia con… Città ideale di Liliana Moro.

Laboratorio in inglese per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni sulla Collezione di arte e architettura

€ 8 a bambino, gratuito per l’adulto accompagnatore + biglietto di ingresso ridotto al museo

€ 4 per i bambini dei titolari della card myMAXXI e dei dipendenti ENEL

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 0632486297 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00

o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it – entro il venerdì precedente alle ore 13.00