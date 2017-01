Letizia Felluga | 'round midnight @il Margutta jazz festival

'ROUND MIDNIGHT Il Margutta Jazz Festival Elegante e avvolgente, ironica e intensa, Letizia Felluga usa lo strumento musicale della voce esprimendo una tavolozza di colori personali e timbri originali che spa-ziano da testi di sua composizione a classici jazz, dalla bossa nova al swing con contaminazioni di soul e di musicalità dal mondo . Le sue capacità vocali versatili e piene, sono la matura espressione di un percorso di formazione che amalgama una solida preparazione accademica, in Italia e all'estero, e una continua sperimentazione. Il suo stile e i suoi lavori sono connotati da binari multipli di narrazioni musicali, ca-ratteristiche che hanno radici nella sua terra: il Friuli, territorio di confini, incroci di molte lingue e culture. A Londra ha studiato canto soul-jazz con Michael King alla Goldsmiths University. Rientrata in Italia ha proseguito la specializzazione in canto moderno e improvvisa-zione jazz in conservatorio. Al suo attivo già molti concerti in jazz-club e importanti rassegne. Il feeling che Letizia Felluga sa instaurare con il pubblico scaturisce da un mix di passione e versatilità interpretativa. Elementi che l'hanno fatta notare da critici e esperti del panorama musicale italiano. Fra questi Max De Tomassi, critico musicale e produttore, che recentemente l'ha voluta ospite nel programma "Brasil" su Radio Rai 1. Il 30 gennaio Letizia Felluga sarà ospite al Margutta di Roma per "Round Midnight" festival jazz, in trio con Giovanni Ceccarelli al piano e Alessandro Marzi alla batteria. Giovanni Ceccarelli è compositore e arrangiatore, nomination al Latin Grammy Awards, collaboratore di artisti di livello mondiale, fra i quali Ivan Lins, Chico Buarque, Lee Konitz e Enrico Rava. Alessandro Marzi è un talentuoso batterista e percussionista jazz aperto a sonorità latine. Ha inciso oltre 70 dischi e collaborato con musicisti della scena nazionale ed internazionale. Un felice incontro di personalità diverse in perfetta sintonia. La serata proporrà brani inediti di Letizia Felluga e classici del jazz mondiale, con incursioni nel swing italiano e nella bossa nova. Durante la serata l'artista si racconterà in dialogo con Max De Tomassi, facendo così emergere il suo lato artistico e umano. Drink e sfizi after dinner Costo del biglietto, comprensivo di consumazione: 25€ Prenotazione necessaria info@ilmargutta.bio 06 32650577