Les Particules élémentaires al Teatro Vittoria

Insieme alla sua compagnia Si vous pouviez lécher mon cœur, Julien Gosselin è apparso sulla scena teatrale europea come un fulmine a ciel sereno. Non ancora trentenne, infatti, il regista, formatosi presso l’École du Théatre di Lille, ha avuto il coraggio di affrontare uno dei romanzi più controversi della letteratura contemporanea francese: Les Particules élémentaires di Michel Houellebecq. Osannato da pubblico e stampa, il risultato di quest’ambiziosa operazione è uno spettacolo di oltre tre ore in cui l’enfant prodige abbraccia la lingua dell’autore per traslarla in un ricchissimo vocabolario scenico. Dieci gli attori pronti ad assumere il ruolo dei personaggi del romanzo, ma anche di commentatori, narratori e musicisti tra chitarre elettriche e video realizzati in tempo reale. Bruno e Michel, il primo costantemente alla ricerca dell’amore, il secondo da esso terrorizzato, protagonisti del romanzo di Houellebecq, sono il punto di partenza per un ritratto spietato della società occidentale che dal 1968 arriva a un fantascientifico quanto sterile futuro, un percorso attraverso il quale Gosselin ci accompagna con freschezza e sapienza tra ironia e lirismo, sesso, discoteche e lezioni di yoga, cinismo e furiosa poesia.