Les Chats Noir in concerto a Village Celimontana

Un viaggio nella Parigi degli anni 40 con les chats noirs, un elegante quartetto che riprenderà le melodie francese più famose come la vie en rose, la mer, quel reste-t-il de nos amours e anche meno conosciute. Una voce, una fisarmonica, una chitarra manouche e un contrabbasso per creare un’atmosfera leggera, divertente e "absolument délicieuse",



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



Line-up

Clara Simonoviez, Voce

Primiano Di Biase, Fisarmonica

Augusto Creni, Chitarra

Renato Gattone, Contrabbasso