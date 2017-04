Lercio, il Libro: la presentazione a Roma

Gli autori di Lercio sbarcano a Roma per presentare il loro nuovo libro, già acclamato dalla critica come "il segnalibro più grande del mondo". SINOSSI DI LERCIO, LO SPORCO CHE FA NOTIZIA. IL LIBRO: (Scritto da gente che non ha nulla da insegnare agli angeli) Da prima del clickbaiting, ben oltre il fact-checking, una spanna sopra il debunking. In un mondo avvolto dalle tenebre della post-verità, solo l'iper-verità delle notizie false di LERCIO è in grado di fornirvi una lanterna per orientarvi nel buio. Seguiteci in un universo parallelo in cui accadono eventi impossibili, come la morte di Berlusconi, e scoprirete come le storie partorite dalla fantasia malata di un manipolo di satirici psicolabili possano diventare più vere del vero. Dagli autori del sito che in questi ultimi anni ha vinto tutti i maggiori premi dedicati alla satira e ha conquistato un milione di fan, una serie di clamorosi, iperbolici falsi - articoli, notizie dell'ultim'ora, annunci - che vi faranno ridere, stupire, commuovere, indignare e altre cose talmente profonde da poter essere espresse solo con un emoji.