Teatro Biblioteca Quarticciolo: “Fuori misura – Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno”

Manifetture Teatrali Milanesi presenta Fuori misura – Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno. Teatro Biblioteca Quarticciolo, 10 novembre ore 21.00. In scena Andrea Robbiano drammaturgia e regia Valeria Cavalli e Claudio Intropido



Lo spettacolo racconta di Andrea che è un giovane laureato alle prese con una supplenza e il difficile compito di spiegare “vita e opere di Giacomo Leopardi”. Nella sua magica “lezione” si mescoleranno poesie, riflessioni personali, interazioni con la platea, momenti di grande ironia e divertimento. Non è facile sciogliere la figura di Leopardi dal peso dei secoli e dei programmi scolastici, per restituirlo alla limpidezza delle sue parole e alla lucidità feroce e affilata delle sue domande. Serve un’emozione, un passaggio empatico di testimone che permetta agli spettatori di scavalcare i due secoli che li separano dal poeta per ritrovare in lui i nostri stessi desideri, ansie, illusioni.

Crediti di Valeria Cavalli | collaborazione al testo Claudio Intropido | regia Valeria Cavalli, Claudio Intropido | collaborazione didattica Prof.ssa Simonetta Muzio | assistente alla regia Pietro De Pascalis | con Andrea Robbiano | voce fuori campo Pietro De Pascalis | collaborazione alle musiche Gipo Gurrado | direttore di produzione Elisa Mondadori | produzione Manifatture Teatrali Milanesi