Leontina Pallavicino presenta "Maramao tu non sei morto!" a Villa Celimontana

Giovedì 7 Settembre presso Villa Celimontana "Maramao tu non sei morto!"



E un tuffo nel passato, un'evocazione di musiche, profumi, storie di un'Italia che sembra non esserci più. Ma al tempo stesso è il racconto attuale di chi eravamo e di chi siamo ancora oggi. Tutto questo è “Maramao tu non sei morto!”, spettacolo in musica scritto da Dino Verde con protagonista Leontina Pallavicino,Una perla del teatro musicale, che ripropone i più grandi successi dagli anni Trenta ai Cinquanta, in una brillante rivisitazione dell'ambiente politico-teatrale del nostro Paese.

La voce di Leontina Pallavicino - la cui acconciatura anni Quaranta è curata personalmente da Alba, la prima hair-stylist di moda - volerà sulle note di canzoni come “Violino Tzigano”, “Sentimental”, “Stardust”, “Pippo non lo sa” e moltissime altre, facendo rivivere le atmosfere appartenute un tempo a donne come Wanda Osiris e Carmen Miranda.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Leontina Pallavicino voce

Antonello Vannucchi piano

Giorgio Rosciglione contrabbasso Gegè Munari batteria

Sandro Deidda sax tenore/clarinetto