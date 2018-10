Leoni Torres in esclusiva nazionale al Latin Palace

Leonardo Torres Álvarez (Camagüey, 24 novembre 1977). Vocalist, compositore e produttore, catalogato come una delle figure più importanti della musica cubana.

Nel 2001 è entrato a far parte della Charanga Habanera. Durante gli otto anni in cui ne faceva parte, eseguiva duetti e progetti con figure importanti della musica cubana. Ha ottenuto un grande successo con successi come "Tiene de Cuba, tiene mela'o" e "Gozando y a lo cubano". Ha girato il mondo con i charangueros di David Calzado e registrato diversi album.

Leoni decise di lasciare il posto a un progetto tutto suo, da solo. La sua immagine sobria, ma allo stesso tempo molto efficiente nella scena, la sua eccellente padronanza della melodia e una semplicità per nulla apparente erano le credenziali che lo collocavano rapidamente ai vertici del gusto popolare.

Dal 2014 l'artista è stato sviluppato non solo come interprete ma anche come compositore ed esempio sono le canzoni: "Traditore" questione della paternità difesa da Marc Anthony e Gente de Zona fama internazionale e "Per un giorno torna "lavoro che condivide in un duetto con Pablo Milanés. Oltre a questi problemi, Leoni ha inserito nella preferenza popolare altri come "Soledad" e "I was wrong", quest'ultimo interpretato insieme al giovane cantante Divan Sotelo.

Il compositore cubano di primo piano e cantante è attualmente focalizzata sul completamento suo prossimo album che sarà composto principalmente da duetti con figure di spicco come Pablo Milanes, Descemer Bueno e Kelvis Ochoa, tra gli altri. Nel mezzo, promuove il suo lavoro più recente intitolato "Toda una vida”.